Publicado 19/12/2020 17:42

A partir das 19h deste sábado (19/12) os friburguenses poderão contemplar a exibição de projeções de imagens natalinas, no formato mapping, na fachada da Catedral de São João Batista, na Praça Dermeval Barbosa Moreira, no Centro. O evento acontece até às 22h também no domingo e na segunda-feira.



A iniciativa é uma parceria entre o Sindicato do Comércio Varejista (Sincomércio) e o Sesc RJ e acontece pelo segundo ano no município. Em 2019, a apresentação foi realizada na fachada da Capela de Santo Antônio, no Suspiro.



A projeção de imagens e sons que cativou o público no Natal de 2019 atende a um pedido do presidente do sindicato, Braulio Rezende, que conversou com Antonio Queiroz, presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio), entidade à qual o Sincomércio está ligado e coordenadora do Sesc RJ, sobre a possibilidade de repetir a iniciativa na igreja matriz, para que mais pessoas apreciem o encanto do trabalho audiovisual.



“Queríamos presentear os friburguenses com uma mensagem de fé, esperança, e criar o clima de Natal na cidade. Quem passar pela praça, quem estiver dentro dos ônibus, todo mundo poderá assistir ao espetáculo sem provocar aglomerações”, ressalta Braulio.



As projeções de imagens e sons abstratos, batizadas de “A felicidade (também) é uma escolha”, são de autoria do duo Manata Laudares, formado em 1998 pelo artista, pesquisador e professor Franz Manata e pelo artista, professor e DJ Saulo Laudares. De acordo com eles, as cores ajudam a expressar sensações e desbloquear energia, duas necessidades do ser humano, ainda mais presentes neste difícil momento atual.



O Sesc RJ revela que a atração tem como objetivo reacender o otimismo para o novo ciclo que começará em 2021 e proporcionar diferentes modos de compreensão sobre o Natal, além dos símbolos e das tradições ocidentais, mas mantendo a essência da data em sua mistura de ecumenicidade, congraçamento e crença em tempos melhores.



“Pensamos no mapping como um evento responsável, que não quebra o distanciamento social imposto pela pandemia, e é uma maneira muito bonita de celebrar o Natal em Nova Friburgo”, resume Braulio Rezende.