Por O Dia

Publicado 22/12/2020 17:55

A Prefeitura de Nova Friburgo recebeu no último sábado (19/12), o castramóvel adquirido, por meio de licitação, com recursos do Ministério da Saúde para controle de zoonoses. O veículo atenderá a Subsecretaria de Bem Estar Animal na promoção de campanhas itinerantes de castração de cães e gatos.



Trata-se de um trailer castramóvel dotado de três salas: antessala para recepção, sala de cirurgia e de repouso. A unidade possui uma mesa cirúrgica e oito gaiolas de repouso e recuperação dos animais. Toda a configuração do veículo cumpre a regulamentação estabelecida pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária, o que garante as exigências técnicas de biossegurança e higiênico-sanitárias.



A aquisição deste equipamento é uma reivindicação antiga dos protetores de animais do município, tendo sido inclusive aprovada pela Câmara de Vereadores de Nova Friburgo uma lei, que leva o nome da cuidadora de animais Valéria Lima, que faleceu em junho, vítima de um câncer.



Com a aquisição do equipamento, o município atende às determinações da lei, que ainda prevê a realização de palestras e distribuição de material educativo sobre os benefícios da castração, prevenção de doenças e de cuidados com os animais domésticos. Assim como informações sobre os crimes de abandono e maus-tratos.



O veículo foi adquirido por meio de licitação, iniciada em setembro, na forma de pregão eletrônico, tendo como meta a compra do equipamento pelo menor preço, tendo valor estimado em R$ 120 mil na licitação.