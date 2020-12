Por O Dia

A tradicional festa de Réveillon, realizada anualmente na Praça Dermeval Barbosa Moreira, no centro de Nova Friburgo, foi cancelada para evitar aglomerações neste momento em que o mundo inteiro enfrenta a pandemia de Covid-19. Para marcar o período de festas, o município optou por programações on-line, mas ainda não divulgou se haverá eventos virtuais no Ano Novo.



Sem a principal festa, o município também mantém a proibição de eventos privados de qualquer tipo em casas e salões de festas por meio do Decreto que estabelece as medidas de enfrentamento à pandemia.



E para quem pretende comemorar a chegada do novo ano em família, vale destacar que a queima de fogos de artifício com estampidos ou explosões está proibida em Nova Friburgo conforme a Lei Municipal sancionada em 2017 e regulamentada em 2018, com previsão de sanções e multas para quem desrespeitar a determinação.



Desde o Réveillon de 2018 o município não promove a queima de fogos, a medida visa proteger a saúde dos animais e também de crianças, idosos e pessoas mais vulneráveis, assim como proteger o meio ambiente.