Johnny Maycon e Serginho da Doce Mania foram empossados para o mandato 2021/2024 Divulgação

Aconteceu nesta sexta-feira (1/01) ade posse do prefeito eleito de Nova Friburgo,, e seu vice, Serginho da Doce Mania, no Teatro Municipal Laercio Ventura, no Suspiro. Com a presença dos secretários escolhidos para compor a nova gestão, a sessão foi presidida pelo vereador Jânio.Foram convidados para compor a mesa principal junto com os eleitos o capitão de Fragata Marcelo Garcia, comandante do Sanatório Naval de Nova Friburgo; o tenente-coronel Alex Soliva, comandante do 11º BPM; e o Padre Aurecir, representando o Bispo diocesano.foi também assinado pela servidora pública Marlene, a funcionária mais antiga da Prefeitura de Nova Friburgo.Em seu discurso, o prefeito Johnny Maycone agradeceu a confiança dos friburguenses, aos secretários que aceitaram o convite de compor o seu governo, a sua família e ao vice-prefeito:“Quem diria que o menino que morava no Lazaretto, que se não fosse a ajuda dos avós teria passado fome, que vendeu sacolé, estudou em escola pública estaria hoje aqui, como o jovem, homem, casado, temente a Deus e que tem a tarefa e a responsabilidade de, em forma conjunta e unida, reconduzir Nova Friburgo, dar um Norte para nossa cidade que ao longo de anos tem sido maltratada, que não só estagnou, mas está em regressão”, disse Johnny Maycon.O prefeito ainda, no que ele destaca como nova política, cumprindo com a obrigação que cabe a um gestor e contra as práticas que geram danos ao município e a população. Sobre essa questão, Johnny Maycon ainda elencou três dessas práticas: inércia, irresponsabilidade e corrupção, reforçando que “inércia, irresponsabilidade e corrupção matam muito mais do que qualquer crime organizado”.Ao final, emocionado, Johnny Maycon levantou ae declarou: “Se um dia eu tiver que escolher entre me corromper ou morrer por amar essa cidade, eu vou escolher morrer por amar essa cidade”.