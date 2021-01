Por O Dia

Ao tomar posse nesta sexta-feira, 1º de janeiro, o prefeito de Nova Friburgo, Johnny Maycon (Republicanos) divulgou os nomes que irão compor sua equipe de governo. Foram anunciados 23 secretários, inclusive das subprefeituras do município. Entre os escolhidos, treze são funcionários públicos concursados e assumem as pastas nas quais atuavam e três irão gerenciar duas secretarias, acumulando o cargo, mas sem acumular o salário.



Controladoria Geral Ana Paula Bitó Jordão tem 40 anos, é servidora pública há 7 anos, formada em Direito e está cursando pós-graduação em Direito Público, com ênfase em Gestão Pública. Foi assessoria jurídica da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano Sustentável e nos últimos seis ano atua como subprocuradora de Processos Administrativos

Secretaria de Obras Kelle Barros Carvalho de Freitas tem 39 anos, é servidora estatutária e formada em Ciência Contábeis. Atua há dois anos na Controladoria do município.

Secretaria Municipal de Educação e Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissionalizante e Superior Bernardo Coelho Verly tem 30 anos, é formado em Engenharia Civil e atualmente está cursando Arquitetura e Urbanismo e é empresário do setor de construção civil.

Secretaria de Infraestrutura e Logística Caroline Moura Klein tem 43 anos, é professora com mais de 20 anos de experiência nas redes pública e privada, servidora concursada desde 2001, formada em Letras e pós-graduada em Administração, Orientação e Supervisão Escolar. Acumulará a Secretaria de Ciência e Tecnologia temporariamente.

Secretaria de Serviços Públicos Danny Dias Pinto tem 46 anos, é servidor público desde 1999, formado em Direito. Trabalhou no setor de Compras e Licitações e estava atuando na Controladoria Geral do Município, no setor de Análise de Processos e Despesa.

Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Políticas Públicas para a Juventude Eduardo Amaral Lima tem 32 anos, é servidor estatutário, formado em Gestão Pública, com MBA em Administração Pública e Gestão de Cidades Inteligentes, e está cursando pós-graduação em Gestão Pública.

Secretaria de Defesa Civil Eliana de Fátima Mafort Lopes tem 58 anos, é servidora concursada, assistente social e atua há 34 anos no setor público e no terceiro setor. Atuava anteriormente como Gerente de Proteção Social Básica, sendo responsável pelos quatro Centros de Referência e Assistência Social.

Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana Evi Gomes da Silva tem 55 anos, formado em Direito, é major Bombeiro Militar e atua há 26 anos no Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro. Há dois anos passou a integrar a Regional de Defesa Civil Serrana.

Secretaria de Finanças, Planejamento, Desenvolvimento Econômico e Gestão Fabrício Corrêa Medeiros tem 34 anos, é formado em Gestão Financeira e pós-graduado em Planejamento e Gestão de Trânsito. É considerado um dos maiores especialistas em Sinalização Viária do país e presta consultoria sobre projetos de Sinalização de Trânsito para algumas prefeituras e para o Detran do Espírito Santo. Em 2020 publicou o primeiro Manual Brasileiros de Sinalização de Trânsito resumido e comentado do Brasil.

Secretaria de Esportes e Lazer Hugo Leonardo de Carvalho tem 38 anos, é servidor público concursado, bacharel e licenciado em Psicologia, graduado em Direito e pós-graduado em Direito Tributário, com MBA em Gestão de Recursos Humanos, Empreendedorismo, Gestão de Negócios e Educação Financeira.

Secretaria de Cultura João Victor de Carvalho Duarte tem 31 anos, é formado em Fisioterapia, com pós-graduação em Terapia Manual e Biomecânica Clínica e em Fisioterapia respiratória, com ênfase em Terapia Intensiva. Há 13 anos faz parte do projeto social Lagoinha Jiu-Jitsu.

Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Social Joffre Evandro Silva tem 56 anos, é servidor público, formado em Música, com MBA em Gestão de Projetos e pós-graduação em Gestão Cultural.

Secretaria de Saúde e Secretaria de Políticas Sobre Drogas Marcelo da Silva Pereira tem 38 anos, é servidor público, formado em Engenharia Agronômica e mestre em Agricultura Orgânica.

Secretaria de Turismo e Marketing Marcelo Murta Messeder Filho tem 42 anos, é médico há 15 anos, também formado em Administração e cursando Direito. Tem especialização em Políticas Públicas e Governo, MBA em Gestão em Saúde, Medicina Intensiva, Tratamento da Dor e Cuidados Paliativos. Acumulará a função de secretário de Políticas Sobre Drogas.

Secretaria de Gabinete do Prefeito Maria Angélica Rocha Carmo Moreira dos Santos tem 41 anos, é servidora pública, formada em Turismo, com pós-graduação em Gestão em Turismo e Hotelaria. É secretária executiva do Conselho Municipal de Turismo (COMTUR).

Secretaria Geral de Governo e Secretaria da Casa Civil Mayra Martins Sebastião tem 30 anos, é formada em Administração de Empresas e foi chefe de gabinete de Johnny Maycon em seu mandato como vereador.

Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano Sustentável Pierre da Silva Moraes tem 44 anos, é formado em Letras e Literatura, professor de Literatura e Língua Portuguesa, foi vereador por três mandatos consecutivos.

Subprefeitura de Campo do Coelho Vivian Alves de Assis tem 39 anos, é formada em Direito, mestre em Teoria do Estado e doutoranda em Direito. É pesquisadora do Laboratório de Direto e Urbanismo do programa de pós-graduação em Urbanismo da UFRJ, associada do Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico e presidiu a Comissão de Direito Ambiental da OAB de Nova Friburgo.

Subprefeitura de Conselheiro Paulino Robson Cardoso de Oliveira tem 33 anos e também administrará a área do Cardinot.

Subprefeitura de Olaria, Cônego e Cascatinha Américo Batista, mais conhecido como Tildo, tem 66 ano, é servidor aposentado e há 17 anos atua na Subsecretaria de Conselheiro Paulino

Subprefeitura de Lumiar e São Pedro da Serra Matiel Gonçalves Custódio tem 49 anos, é servidor público e atua há oito anos na Subprefeitura de Olaria, Cônego e Cascatinha.

Fundação Dom João VI Jorge de Oliveira Freimann tem 40 anos, é servidor público concursado e atua há 9 anos nas regiões do 5º e 7º distritos.

Luiz Fernando Folly tem 43 anos e ocupa a presidência da Fundação Dom João VI em seu segundo mandato. É formado em Urbanismo e Paisagismo, com especialização em História e mestrado em Urbanismo.