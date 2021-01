Por O Dia

Publicado 04/01/2021 21:02

O prefeito de Nova Friburgo, Johnny Maycon, publicou em suas redes sociais no início da noite desta segunda-feira (4/12) a informação de que chegaram no Hospital Municipal Raul Sertã 30 novos respiradores do Ministério da Saúde, que serão utilizados para a abertura de mais leitos exclusivos para a Covid-19.



De acordo com o prefeito, os respiradores recebidos são resultado de uma indicação do deputado federal Felício Laterça (PSL).



Além disso, em um vídeo publicado durante a tarde nas redes da Prefeitura, o secretário de Saúde, Marcelo Murta, explicou as mudanças implantadas pela nova gestão no sistema de triagem e também falou sobre o planejamento para ampliação dos leitos na unidade municipal.



Segundo Marcelo Murta, foram feitas mudanças estruturais nos centros de triagem. Com isso, a partir desta terça-feira (5/01), as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), mais especificamente as unidades de Estratégia de Saúde da Família (ESFs) também passam a atender pacientes com suspeita de Covid-19.



“Fizemos algumas mudanças estruturais nos centros de triagem por entendermos que aquelas tendas não eram um lugar seguro e para impedir um fluxo cruzado de pacientes não respiratórios e pacientes respiratórios. Todas essas mudanças visam salvaguardar a saúde da população e uma melhor forma de enfrentar a pandemia de Covid”, disse Marcelo Murta.



O serviço será feito exclusivamente no período da tarde, das 14 às 16h, nas seguintes ESFs: Riograndina; Amparo; Olaria II - Espírito Santo; Cordoeira; Stucky; Campo do Coelho; Lumiar; Mury; São Lourenço; e Varginha. O período da manhã continuará reservado para os atendimentos de rotina das Estratégias, ou seja, para aqueles pacientes que não têm suspeita de covid-19.



Outra alteração foi quanto ao Centro de Triagem que funciona no Hospital Municipal Raul Sertã, que passa a receber os casos mais graves da doença onde antes funcionava o ambulatório. De acordo com o secretário de Saúde, o atendimento ambulatorial será transferido para o Posto de Saúde Silvio Henrique Braune, no Suspiro.



“As unidades farão atendimento das 14h às 16h para pessoas que desejam apenas avaliação ou mesmo um teste. Para as pessoas que tenham sintomas mais graves, a orientação é de que se dirigiam ao Centro de Triagem do Hospital Municipal Raul Sertã, porque lá possibilidade de fazer exames laboratoriais, Raio-X, tomografia e até mesmo contar com suporte de internação hospitalar em áreas determinadas para Covid”, explicou Marcelo Murta.



Nova gestão planeja abrir 30 leitos de UTI Covid-19



O Hospital Municipal Raul, referência no atendimento de pacientes com Covid-19 em Nova Friburgo possui atualmente 20 leitos de UTI exclusivos e 19 leitos clínicos. Em seu pronunciamento nesta segunda-feira, o secretário de Saúde, Marcelo Murta, disse que a meta da nova gestão é chegar a 50 leitos de UTI Covid, além de abrir 10 leitos de UTI Pediátricos.