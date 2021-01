Por O Dia

Publicado 06/01/2021 14:23

No ano que completa dez anos da maior tragédia climática da história do Brasil, o Governo do Estado do Rio de Janeiro anunciou nesta quarta-feira (06/01) que as cidades de Nova Friburgo, Teresópolis e Petrópolis, na Região Serrana, que foram atingidas pelas fortes chuvas em janeiro de 2011, serão a sede do Governo nos dias 10, 11 e 12 e também decretou luto oficial durante esses três dias em todo o Estado do Rio de Janeiro.



Para marcar o período, estando as cidades como sede, serão realizadas agendas pelo governador em exercício, Cláudio Castro, nas três cidades. As agendas na região começam no próximo domingo (10/01), com um sobrevoo entre as cidades de Friburgo, Petrópolis e Teresópolis. Em Nova Friburgo, o governador e seu secretariado visitarão locais simbólicos da tragédia e de obras em andamento.



Na segunda-feira (11/01), em Teresópolis, o grupo se reúne com a Associação de Vítimas da Tragédia e participa de encontro com prefeitos e secretários municipais da Serra. Em Petrópolis, na terça-feira (12/01), a comitiva vai vistoriar obras de unidades habitacionais e pretende anunciar melhorias para a região.



“Há dez anos, os moradores da Região Serrana sofreram com o maior desastre natural da história do país, e não podemos deixar de relembrar a data. Vamos transferir a sede do governo para ouvir as demandas das prefeituras e da população e definir prioridades de ações para a prevenção a novas tragédias. Em memória às vítimas, vamos celebrar atos ecumênicos. Também iremos homenagear bombeiros que ajudaram a salvar vidas e resgatar as vítimas fatais”, explicou o governador.