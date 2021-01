Por O Dia

Publicado 06/01/2021 14:51

Chegando ao sexto dia de vigência da nova gestão de Nova Friburgo, sendo o terceiro dia útil do prefeito Johnny Maycon após a posse, o Diário Oficial Eletrônico do município ainda não foi atualizado. O último ato oficial é do dia 30 de dezembro, ainda da gestão Renato Bravo. Sobre a situação, o Executivo emitiu uma nota de esclarecimento, informando que já pediu a regularização.



Segundo a Prefeitura, para que a atual gestão possa publicar os atos no Diário Oficial Eletrônico é necessária a emissão de um certificado digital junto a Receita Federal. O documento em questão foi solicitado na última segunda-feira (04/01), sendo aguardado que os procedimentos sejam formalizados.



“Tão logo os procedimentos necessários estejam formalizados, o Diário Oficial Eletrônico de Nova Friburgo voltará a divulgar os atos da Administração Municipal”, diz a nota.