Publicado 14/01/2021 18:25

A Prefeitura de Nova Friburgo, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural, se reuniu com representantes da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro (Emater-Rio) para renovar e ampliar o convênio da Prefeitura com a Emater-Rio.



A reunião aconteceu na semana passada, no dia 7, mas a confirmação sobre a renovação do convênio foi publicada nesta quarta-feira (13/01).



“O convênio com a Emater vai ser renovado por mais quatro anos. Estamos pleiteando que para que eles nos apoiem com um engenheiro especialista em estradas rurais para capacitar nossos operadores e adequar as estradas do município, visando o desenvolvimento rural e a implantação do Plano Municipal de Manutenção de Estradas Rurais” - destacou o secretário municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural, Marcelo Silva.