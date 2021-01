Por O Dia

Publicado 15/01/2021 15:24

A Prefeitura de Nova Friburgo publicou no Diário Oficial Eletrônico desta quinta-feira (14/01) um decreto que trata sobre a volta às aulas presenciais no município. Sem previsão de retorno, o documento cria um grupo de trabalho, que será gerido pela Secretaria de Educação, que irá atualizar o plano de retomada do ensino presencial de forma segura.

O grupo é composto por representantes das secretarias municipais, estaduais, do Legislativo, dos conselhos municipais e representações sindicais, sendo responsável por atualizar o plano de retorno das aulas presenciais nas redes públicas e privadas para o ano 2021, incluindo parâmetros epidemiológicos e sanitários.



Vale destacar que o texto repete várias vezes que a retomada das aulas presenciais só será autorizada quando houver segurança tanto para os profissionais quanto para os alunos e suas famílias com relação a pandemia de Covid-19. O plano deverá ser apresentado em até 30 dias ao Poder Executivo.



O último decreto que tratava sobre a questão da volta às aulas, lançado pela administração anterior, tinha como data limite para suspensão das aulas presenciais o dia 31 de dezembro, sendo esta atualização pelo governo Johnny Maycon necessária para evitar dúvidas ou descumprimento de medidas de prevenção.