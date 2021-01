Por O Dia

Publicado 15/01/2021 21:26

A Prefeitura de Nova Friburgo, por meio da Secretaria de Saúde, divulgou a bandeira que estará em vigor na próxima segunda-feira (18/01). Com a nova avaliação, o município continuará na Bandeira Vermelha, considerada uma fase de risco alto, até o domingo, 24.



No município foram estabelecidas cinco bandeiras para regulamentar as atividades, conforme o índice de risco, que varia entre muito alto (Bandeira Roxa); alto (Vermelha); moderado (Laranja); baixo (Amarela); e muito baixo (Verde).