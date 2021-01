Por O Dia

Publicado 18/01/2021 18:25

A Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Nova Friburgo investiga o caso de uma tentativa de estupro contra uma mulher de 39 anos, na manhã desta segunda-feira (18/01), quando a vítima seguia para o trabalho e foi abordada na Rua General Argolo, no Cordoeira, próximo ao Centro. Segundo a vítima, ela foi abordada por um homem de carro, que deixou subtendido que estava armado e abriu a porta, ordenando que ela entrasse no veículo.



Depois de obrigar a mulher a entrar no veículo, o homem seguiu com o carro até a Avenida Nossa Senhora do Amparo, no distrito de Conselheiro Paulino, onde tentou estuprar a vítima, tendo inclusive a agredido e mordido na tentativa de forçar o ato sexual. De acordo com a vítima, ela conseguiu fugir quando o carro teve uma pane e parou, momento no qual ela correu em direção a Unidade de Pronto Atendimento 24 horas (UPA) e pediu ajuda.



A ocorrência foi recebida pelos policiais militares do 11º BPM, que estiveram na unidade de saúde para acolher a vítima. Com as informações sobre o veículo e as características do suspeito, os policiais iniciaram as buscas pela região. Depois de receber atendimento médico e passar por exame de corpo de delito, a vítima acompanhou os PMs na busca, sendo possível localizar o carro usado no crime.



De acordo com a PM, o proprietário do veículo informou ter emprestado o carro para um amigo, sendo então feita a busca pelo suspeito em sua residência, mas ele só foi encontrado depois, com base em informações colhidas pela PM.



O suspeito, um homem de 26 anos, foi encaminhado pelos PMs para a Deam, onde foi registrado o caso. De acordo com a Deam, não havendo indícios suficientes de autoria para justificar um flagrante, o suspeito foi ouvido e liberado, sendo aberto um inquérito policial, no qual ele será investigado, assim como os demais detalhes do caso.