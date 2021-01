Por O Dia

Publicado 19/01/2021 09:08

A Prefeitura de Nova Friburgo divulgou nesta terça-feira (19/01) as estratégias para a vacinação contra a Covid-19. O município deverá receber ainda hoje as 4.030 doses da vacina encaminhadas pelo Governo do Estado, sendo o público-alvo, formado por profissionais de saúde que atuam na linha de frente no combate à pandemia no município e idosos moradores de instituições de longa permanência.



No município o público-alvo foi estimado em 1.924 pessoas, sendo 126 pessoas com 60 anos ou mais institucionalizadas; 9 Pessoas com deficiência institucionalizadas; e 1.789 profissionais da Saúde, que correspondem aos 34% de trabalhadores que estão atuando na linha de frente de combate à pandemia e serão os primeiros a serem imunizados.



O plano de vacinação de Nova Friburgo foi definido após reunião com a área técnica da Subsecretaria e Superintendência de Vigilância em Saúde e da Coordenadoria Estadual de Imunização.



A vacinação deverá começar nesta quarta-feira (20/01), a partir das 10h, e a estratégia adotada pelo município será de usar todas as 4.030 doses nesta primeira fase e fazer a vacinação de maneira simultânea nos hospitais para os profissionais da área e mandar equipes para os abrigos de idosos, conforme orientação estadual.



Segundo a subsecretária de Vigilância em Saúde, Fabíola Penna, o estado não informou se há previsão para chegada de novas remessas de vacinas e nem de insumos. Fabíola explica que quem tomar a primeira dose da Coronavac deverá, obrigatoriamente, tomar a segunda dose da mesma vacina. A subsecretária diz ainda que, quem pretende ser vacinado deverá apresentar documento de identificação profissional e/ou carteira de identidade.