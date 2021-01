Por O Dia

Publicado 20/01/2021 15:20

Um casal de idosos foi vítima de assalto à mão armada, na última segunda-feira (18/01), na casa em que residem, na Estrada Fazenda da Laje, no distrito de Conselheiro Paulino, em Nova Friburgo. Os policiais militares do 11º BPM atenderam a ocorrência. Segundo as vítimas, foi roubada a quantia de R$ 4,1 mil.



De acordo com as vítimas, um homem negro e alto e uma mulher loira, aparentando estar grávida, seriam os autores do crime. O casal teria ido até a residência das vítimas sob a alegação de que tinham interesse na compra de terrenos na localidade, mas quando eles entraram na casa, logo sacaram as armas e anunciaram o assalto.



O caso foi registrado na 151ª DP, que seguirá com as investigações. Até o momento nenhum suspeito foi preso.