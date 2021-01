Por O Dia

Publicado 22/01/2021 19:12

Um deslizamento de pedras em uma encosta no bairro Três Irmãos, no distrito de Conselheiro Paulino, em Conselheiro Paulino, na tarde desta sexta-feira (22/01), assustou moradores e chegou a ser flagrado por pessoas em localidades próximas. Segundo os relatos, blocos de pedras rolaram da encosta, deixando um rastro de poeira e entulhos.



Segundo a Prefeitura, a Defesa Civil esteve no bairro para avaliar o incidente. A área onde houve o desplacamento já estava interditada pela Defesa Civil, desde 2012, justamente por conta do risco de deslizamentos. Ninguém ficou ferido e também não foram registrados danos a residências próximas.