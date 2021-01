Por O Dia

Publicado 25/01/2021 14:57

A Secretaria de Saúde de Nova Friburgo informou que, a partir desta segunda-feira (25/01), o novo Centro de Triagem (CT) para Covid-19 na cidade funcionará na Praça CEU, na Via Expressa, em Olaria. O espaço é destinado exclusivamente aos atendimentos de todos os casos suspeitos, triagem e testes. No local serão realizados testes conforme a orientação médica (testes rápidos ou RTPCR- swab nasal).



Durante o atendimento, os pacientes mais graves serão encaminhados ao Hospital Municipal Raul Sertã, que atenderá somente os casos graves e que precisam de internação.



Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a intenção é separar os pacientes com suspeita de Covid-19 dos outros tipos de atendimentos e, com isso, desafogar o hospital. O horário de atendimento do novo Centro de Triagem será de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.