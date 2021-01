Por O Dia

Publicado 27/01/2021 13:24

A Prefeitura de Nova Friburgo divulgou nesta semana o balanço parcial das ações de da Força Tarefa montada para fiscalizar o cumprimento das regras estabelecidas por decreto para enfrentamento da pandemia de Covid-19. Foram informadas as infrações encontradas em cinco dias de operação, totalizando 117 ocorrências.



Nos dias 20 e 21 de janeiro, a Força Tarefa realizou 4 interdições, 42 intervenções e 37 orientações, totalizando 83 ocorrências. Nos dias 22, 23 e 24 deste mês, foram 25 intimações e 9 interdições, com 34 no total.



As operações da Força-Tarefa continuam durante toda a bandeira vermelha e as denúncias podem ser feitas através do telefone 153, da Guarda Civil Municipal, 2523-1958 da Vigilância Sanitária ou pelo Whatsapp 99291-9128 da Ouvidoria Geral.