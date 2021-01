Por O Dia

Publicado 27/01/2021 16:07

Entre os dias 18 e 23 deste mês, a Secretaria Municipal de Ordem e Mobilidade Urbana (SMOMU) participou de diversas operações de trânsito em parceria com o Detran-RJ e a Polícia Militar. As operações ocorreram em dois pontos da cidade, na Avenida Conselheiro Julius Arp e na Praça Getúlio Vargas, a fim de coibir motos e veículos irregulares.



No balanço geral destas ações, foram feitas 902 abordagens, que resultaram em 482 notificações. Novas operações estão previstas para acontecer no município.



O secretário Municipal de Ordem em Mobilidade Urbana, Fabrício Medeiros, reforçou a relevância deste tipo de operação: “A presença das Forças de Fiscalização do Município, SMOMU e Guarda Municipal foram de suma importância como apoio à fiscalização do Detran-RJ para sinalizarmos à população que nossa gestão visa garantir o direito legal ao trânsito seguro e ao sossego público”.