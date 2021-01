Por O Dia

Publicado 27/01/2021 16:25

Os policiais militares do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo), do 11º BPM de Nova Friburgo, ao verificar denúncia de tráfico de drogas em Riograndina, na manhã desta terça-feira (26/01), apreenderam um adoleslecente de apenas 13 anos com 30 sacolés de cocaína e dois de maconha.



O menor foi abordado na Rua Antônio Faria Filho e encaminhado para a 151ª DP, tendo sido feito contato com um responsável para que ele fosse acompanhado na delegacia no ato do registro da ocorrência. Segundo a PM, a mãe do adolescente estava trabalhando no momento da apreensão.