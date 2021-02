Por O Dia

Publicado 02/02/2021 19:25

A Prefeitura de Nova Friburgo divulgou nesta terça-feira (02/02) mais um balanço das ações de fiscalização do cumprimento das medidas restritivas estabelecidas pelo decreto municipal na Bandeira Vermelha. Segundo o Executivo, entre os dias 25 e 31 de janeiro, foram realizadas 122 inspeções pela força-Tarefa composta pela Guarda Municipal, Posturas, Vigilância em Saúde, Polícia Militar, Bombeiros e Ouvidoria.



Neste período, 26 estabelecimentos foram intimados. Além disso foram realizadas 18 interdições, 49 orientações, 23 reclamações foram atendidas pela ouvidoria e seis autos de multa foram expedidos.



De acordo com o coordenador de Vigilância Sanitária e Fiscalização Municipal, Humberto Delegave, entre os dias 20 e 30 de janeiro, foram aplicadas multas a estabelecimentos por descumprimento ao decreto que somam cerca de R$ 16 mil.



Durante a última semana, ainda sob as restrições da Bandeira Vermelha, a ronda da força-tarefa circulou pelos bairros Centro; Perissê; Catarcione; Vila Amélia; Cônego; Cascatinha; Sítio São Luís; Mury; Lumiar; São Pedro; Olaria; Duas Pedras; Avenida dos Ferroviários; Praça de Conselheiro; Avenida Nossa Senhora do Amparo; e Chácara do Paraíso.