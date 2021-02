A Prefeitura de Nova Friburgo divulgou nesta terça-feira (02/02) umdos grupos para recebimento da. As informações, de acordo com a Secretaria de Saúde, seguem as determinações do Ministério da Saúde e do Governo do Estado, uma vez que as esferas Federal e Estadual são responsáveis pelas etapas, quantidades de doses destinadas ao município e datas das imunizações.Até o momento, o Ministério da Saúde, por meio do Governo do Estado, disponibilizou ao município 4.135 doses dos dois tipos de vacinas, a CoronaVac (2.015 unidades) e a da AstraZeneca (2.120). A expectativa é de que mais vacinas cheguem ainda esta semana, uma vez que o prazo para tomar a segunda dose da CoronaVac é de 28 dias.Noestão idosos moradores em instituições de longa permanência; profissionais de saúde que atuam em instituições de longa permanência; profissionais da linha de frente no combate à pandemia de Covid-19, do setor público e privado, inclusive que atuam em laboratórios; e profissionais da Vigilância em Saúde e Atenção Básica, nessa ordem de prioridade. Para esses grupos a vacinação foi iniciada no dia 21 de janeiro e está prevista para acontecer até a sexta-feira, 5 de fevereiro.Depois de encerrar essa fase, com a utilização das vacinas já recebidas,, no entanto já foi estabelecida a ordem que as pessoas serão chamadas. Os próximos da lista são os profissionais liberais da Saúde; assistentes sociais; biólogos; biomédicos; enfermeiros; farmacêuticos; fisioterapeutas; fonoaudiólogos; médicos; médicos veterinários; profissionais de educação física; psicólogo; técnicos de enfermagem; técnicos de radiologia e de laboratório; e terapeutas ocupacionais.Em sexto lugar estão os idosos a partir dos 75 anos, seguidos pelos idosos com idade entre 60 e 74 anos. Pela ordem, ose os profissionais de, na lista que divide os grupos prioritários em 16.Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, os critérios adotados pelo município para execução da estratégia de vacinação seguirão as normas e determinações estabelecidas pelo Programa Nacional de Imunização (PNI) do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado de Saúde, inclusive os públicos-alvo para cada etapa e o cronograma.Ainda de acordo com a Secretaria Municipal, a execução do referido cronograma está sujeito a alterações conforme orientações do Ministério e da Secretaria de Estado, e de acordo com o abastecimento de imunobiológicos nas quantidades necessárias. A execução dos períodos de vacinação depende do abastecimento de novas doses da vacina pelo Ministério da Saúde.Ainda seguindo as diretrizes federais, a Prefeitura divulgará de forma permanente em seu site, no Portal da Transparência , dados, como por exemplo, os locais, número de profissionais e asilados vacinados em cada unidade em que ocorreu a imunização. O Ministério da Saúde, por meio do DATASUS, disponibilizará às secretarias estaduais e municipais de Saúde o modelo de divulgação de dados referentes à Campanha Nacional de Vacinação contra a Covid-19, sem identificar o cidadão, respeitando o dispositivo da Lei n°13.709, de 14 de agosto de 2018, conhecida como a Lei de Proteção de Dados Pessoais.Conforme recomenda e determina o Ministério da Saúde que, por sua vez, não classifica por categorias esses profissionais a serem vacinados, todos os trabalhadores que lidam diretamente com pacientes de Covid até uma determinada distância (1,5 m), fazem parte da linha de frente e, por essa razão, devem ser imunizados. Em Nova Friburgo, o número de