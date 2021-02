Por O Dia

Publicado 03/02/2021 17:18

No primeiro dia de atividades legislativas da Câmara Municipal de Nova Friburgo, nesta terça-feira (02/02), a Câmara de Vereadores de Nova Friburgo definiu a composição das comissões permanentes do Legislativo Municipal. A escolha respeitou a representatividade partidária e foi aprovada por unanimidade na sessão ordinária.



As Comissões Permanentes têm por finalidade apreciar os assuntos ou proposições submetidos ao seu exame e sobre eles deliberar, assim como exercer o acompanhamento dos planos e programas governamentais e a fiscalização orçamentária do Município, no âmbito dos respectivos campos temáticos e áreas de atuação.



No total, a casa legislativa friburguense possui 21 comissões, sendo seis com cinco membros, por causa da complexidade das matérias, e as demais com três membros. Confira abaixo como ficou a composição das comissões permanentes do biênio 2021/2022:



I – Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC)

Presidente: Isaque Demani (MDB)

Vice-Presidente: Zezinho do Caminhão (PSB)

Secretário: Christiano Huguenin (MDB)

Membro: Carlinhos do Kiko (PROS)

Membro: Janio (DC)



II – Finanças, Orçamento, Tributação e Planejamento (CFOTP)

Presidente: Christiano Huguenin (MDB)

Vice-Presidente: Marcinho (REPUBLICANOS)

Secretário: Isaque Demani (PP)

Membro: Cascão (PATRIOTA)

Membro: Carlinhos do Kiko (PROS)



III – Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação (CCTIC)

Presidente: Maicon Queiroz (PSC)

Vice-Presidente: José Roberto (PSC)

Secretário: Carlinhos do Kiko (PROS)



IV – Educação e Cultura (CEC)

Presidente: Maiara Felício (PT)

Vice-Presidente: José Carlos (PRTB)

Secretário: Dirceu Tardem (PSB)

Membro: José Roberto (PSC)

Membro: Vanderleia Abrace Essa Ideia (PP)



V – Esporte e Lazer (CEL)

Presidente: Cláudio Leandro (PL)

Vice-Presidente: Walace Piran (PSDB)

Secretário: Professor André (PL)



VI – Saúde, Prevenção e Combate ao Uso de Drogas (CSPCD)

Presidente: Cascão (PATRIOTA)

Vice-Presidente: Maicon Queiroz (PSC)

Secretário: Zezinho do Caminhão (PSB)

Membro: Marcinho (Republicanos)

Membro: José Roberto (PSC)



VII – Promoção e Assistência Social, da Igualdade Racial e da Diversidade Sexual (CPASIRDS)

Presidente: Maiara Felício (PT)

Vice-Presidente: Priscilla Pitta (CIDADANIA)

Secretário: Cascão (PDT)



VIII – Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Sustentável e Defesa Civil (CMADUSDC)

Presidente: Joelson do Pote (PDT)

Vice-Presidente: José Carlos (PRTB)

Secretário: José Roberto (PSC)



IX – Obras e Habitação (COH)

Presidente: Carlinhos do Kiko (PROS)

Vice-Presidente: Walace Piran (PSDB)

Secretário: Joelson do Pote (PDT)



X – Apoio aos Servidores Públicos (CASP)

Presidente: Zezinho do Caminhão (PSB)

Vice-Presidente: Marcinho (REPUBLICANO)

Secretário: Christiano Huguenin (MDB)



XI – Acompanhamento e Fiscalização dos Serviços Públicos e Concedidos e Apoio aos Usuários (CAFSPCAU)

Presidente: Zezinho do Caminhão (PSB)

Vice-Presidente: cascão (PATRIOTA)

Secretário: Isaque Demani (PP)

Membro: Max Bill (AVANTE)

Membro: Maicon Queiroz (PSC)



XII – Turismo, Integração Regional, Relações Exteriores, História e Patrimônio (CTIRREHP)

Presidente: José carlos (PRTB)

Vice-Presidente: Max Bill (AVANTE)

Secretário: Maicon Queiroz (PSC)



XIII – Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços (CDEICS)

Presidente: José Roberto (PSC)

Vice-Presidente: Cláudio Leandro (PL)

Secretário: José Carlos (PRTB)



XIV – Agricultura, Pecuária, Aquicultura e Desenvolvimento Rural (CAPADER)

Presidente: Dirceu Tardem (PSB)

Vice-Presidente: Vanderleia Abrace Essa Ideia (PP)

Secretário: Joelson do Pote (PDT)



XV – Direitos da Criança, do Adolescente e da Juventude (CDCAJ)

Presidente: Maicon Queiroz (PSC)

Vice-Presidente: José Roberto (PSC)

Secretário: Professor André (PL)

Membro: Isaque Demani (MDB)

Membro: Walace Piran (PSDB)



XVI – Direitos do Idoso e de Proteção à Família (CDIPF)

Presidente: Professor André (PL)

Vice-Presidente: Cláudio Leandro (PL)

Secretário: Vanderleia Abrace Essa Ideia (PP)



XVII – Direitos Humanos, da Mulher e das Pessoas com Deficiência (CDHMPD)

Presidente: Priscilla Pitta (CIDADANIA)

Vice-Presidente: Vanderleia Abrace Essa Ideia (PP)

Secretário: Maiara Felício (PT)



XVIII – Defesa do Consumidor (CDC)

Presidente: Isaque Demani (PP)

Vice-Presidente: Carlinhos do Kiko (PROS)

Secretário: José Roberto (PSC)



XIX – Mobilidade, Ordem Urbana e Paz Social (CMOUPS)

Presidente: Max Bill (AVANTE)

Vice-Presidente: Maicon Queiroz (PSC)

Secretário: Marcinho (REPUBLICANOS)



XX – Legislação Participativa, Revisão da Lei Orgânica e do Regimento Interno (CLPRLORI)

Presidente: José Roberto (PSC-)

Vice-Presidente: Zezinho do Caminhão (PSB)

Secretário: Marcinho (REPUBLICANO)

Membro: Christiano Huguenin (MDB)

Membro: José Carlos (PRTB)



XXI – Direitos e de Defesa dos Animais (CDDA)

Presidente: Joelson do Pote (PDT)

Vice-Presidente: Isaque Demani (PP)

Secretário: Maiara Felício (PT)



Conselho de Ética e Decoro Parlamentar

Presidente: Carlinhos do Kiko (PROS)

Vice-Presidente: Priscilla Pitta (CIDADANIA)

Secretário: Cascão (PATRIOTA)

Membro: Christiano Huguenin (MDB)

Membro: Marcinho (REPUBLICANOS)

1º suplente: Walace Piran (PSDB)

2º suplente: ngelo Gaguinho (DC)

3º suplente: Vanderléia Abrace Essa Ideia (PP)