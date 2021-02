Por O Dia

Publicado 03/02/2021 20:10

A Prefeitura de Nova Friburgo emitiu uma nota nesta quarta-feira (03/02) sobre o horário de funcionamento do centro de triagem da Covid-19 na Via Expressa, em Olaria. De acordo com o subsecretário de Atenção Básica, Alexandre Breder, embora o centro realize as consultas e exames exclusivamente para atender aos pacientes com sintomas de síndrome gripal de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, o horário de entrada na unidade é até as 12h.



Sendo assim, os pacientes que chegam ao centro de triagem com esses sinais são triados até as 17h, os que não apresentam sintomas de gripe são liberados e orientados a procurar atendimento nas Unidades Básicas de Saúde ou nas Estratégias de Saúde da Família, sendo que, em casos graves, devem se dirigir ao Hospital Municipal Raul Sertã para o atendimento emergencial.



A iniciativa da administração foi devido a grande fila de espera que vem se formando no centro de triagem. O subsecretário ainda informa que, depois das 12h, os pacientes que passaram pela triagem são encaminhados às consultas e exames, destacando que, ao contrário do que vem sendo divulgado, não há escassez de testes e que é o médico que atende o paciente quem determina o tipo de teste a ser feito pelo doente, se será o Swab ou o teste rápido.



Alexandre Breder explica que, “as amostras coletadas nos testes de Swab são encaminhadas à capital e também existe o horário e a obrigatoriedade de serem notificadas no sistema do Estado, por esse motivo, os testes são feitos até as 12h, durante os dias de atendimento,” Alexandre explica ainda que, “os pacientes que não conseguem ser atendidos depois deste horário, mas que apresentam sintomas gripais, típicos da doença, são orientados a retornarem no dia seguinte para realizarem a consulta e o exame específico.



Mais uma vez, a Secretaria Municipal de Saúde informa que os pacientes que apresentem sintomas graves como falta de ar, cansaço extremo, sinais neurológicos, devem procurar a emergência do hospital. Vale ainda destacar que não há tratamento preventivo da Covid-19, e que a melhor maneira de evitar contrair o vírus é a utilização de máscaras, álcool em gel e o isolamento social.