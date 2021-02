Por O Dia

Publicado 03/02/2021 20:29 | Atualizado 03/02/2021 20:36

Nesta terça-feira (02/02), os policiais militares do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) e do Serviço Reservado (P2), do 11º BPM, atendendo a uma denúncia sobre tráfico de drogas na Rua Aureliano Barbosa de Faria, no Alto do Floresta, em Nova Friburgo, conseguiram apreender uma sacola contendo 962 sacolés de cocaína.



O material foi deixado para trás durante uma troca de tiros entre os policiais e bandidos, que fugiram. Segundo a PM, os suspeitos fugiram por uma área de mata na localidade conhecida como Jagata.



Na segunda-feira (01/02), policiais militares do Serviço Reservado já tinham prendido um homem de 45 anos por envolvimento com o tráfico de drogas, na Rua Jorge Paulo, no Belmont. Com ele foram apreendidos 494 sacolés de cocaína e 117 unidades de skank.



Os casos foram registrados na 151ª DP, onde o material ficou apreendido e o suspeito detido para ser encaminhado ao sistema prisional após as formalidades legais.