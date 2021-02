Por O Dia

Publicado 03/02/2021 20:45

O Governo do Estado do Rio de Janeiro enviou para Nova Friburgo, nesta quarta-feira (03/02), mais 2.115 doses da vacina CoronaVac com a finalidade de serem aplicadas como a segunda e última dose dos asilados e profissionais da área da saúde que atendem diretamente aos pacientes da Covid-19, ou seja, o público-alvo se mantém o mesmo. É importante ressaltar que quem tomou a primeira dose de uma vacina, tem que, obrigatoriamente, tomar a segunda dose da mesma.



A subsecretária de Vigilância em Saúde, Fabíola Braz Penna, informou que, “além desta quantidade específica, Nova Friburgo foi contemplada com mais 510 doses extras, que serão usadas para ampliar a imunização dos profissionais da saúde”. A subsecretária diz ainda que entre hoje e amanhã, das 10h às 20h, a Policlínica Sílvio Henrique Braune vacinará profissionais das equipes de Vigilância em Saúde e da Atenção Básica. Fabíola explica: “estendemos o horário para atender o pessoal que trabalha em outras unidades”.



A subsecretária destaca ainda que, “não há previsão de novas entregas por parte do Estado, e que, à medida que o município receber mais remessas de doses das vacinas, serão divulgados os próximos públicos para a vacinação, mas que tudo depende das normas estabelecidas pelo Ministério da Saúde e Governo do Estado.