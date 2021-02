Por O Dia

Publicado 09/02/2021 19:25

Os policiais militares do 11º BPM executaram três ações de combate ao tráfico nesta segunda-feira (09/02) em bairros de Nova Friburgo que resultaram em prisões e apreensões de drogas. No distrito de Conselheiro Paulino, uma mulher de 36 anos foi presa com 57 papelotes de cocaína. A abordagem foi realizada na Rua Francisco Luiz Fernandes, no Condomínio Terra Nova VI pelos PMs do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo).



No Cordoeira, área central do município, um homem, de 30 anos, foi preso com 40 papelotes de cocaína pelos policiais do Patamo. Ele foi abordado após denúncias de tráfico de drogas na Rua Roberto Martins, próximo a um local conhecido como “Trilho da Comunidade do Trem”.



Em Campo do Coelho, a ação da equipe do Serviço Reservado (P2) levou à apreensão de um adolescente de 17 anos, com 12 papelotes de cocaína, 19 sacolés de maconha e R$ 100 em dinheiro, na RJ-130.