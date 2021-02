A Prefeitura de, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa àa necessidade de preencher o cadastro de idosos para a vacinação da Covid-19, a partir desta quinta-feira (11/02). O Cadastramento pode ser feito até a sexta-feira (19/02) de três maneiras: presencialmente, nas Unidades Básicas de Saúde mais próxima, por telefone ou no site da Prefeitura . O objetivo do cadastramento é traçar uma estratégia para atender de maneira eficaz cada bairro ou distrito da cidade com número correto de doses, evitando com isso, o desperdício da vacina.A subsecretária de Vigilância em Saúde, Fabíola Braz Penna, esclarece quedessas pessoas em um mesmo momento, pois, Nova Friburgo, assim como todos os outros municípios, depende que o Ministério da Saúde envie os imunizantes. Fabíola destaca ainda que, “a Prefeitura segue rigorosamente o Plano Nacional de Imunização (PNI), e, que o município só não atende a uma categoria maior de grupos porque a quantidade de imunizantes enviada é pequena”.A Secretaria Municipal de Saúde informa que pela internet basta acessar a página da prefeitura. Já o cadastro presencial nas unidades de saúde pode ser feito por cuidadores ou parentes próximos e que é necessário levar os seguintes documentos: carteira de identidade; cartão do SUS; CPF; comprovante de residência; e informar telefone para contato.End: Rua Plínio CasadoTel: (22) 2522-6416End: Rua José Ernesto Knust , 184End: Rua Darcília dos Santos, s/nºTel: (22) 2522-2448End: Rua Vicente SobrinhoTel: (22) 2543-6281End: Rua Antônio Augusto Reis, s/nºTel: (22) 2519-6091End: Rua Rivail GrippTel: (22) 2541-1499End: Praça N. S. do Rosário, s/nºTel: (22) 2540-1251End: Rua Moíses Moraes FilhoTel: (22) 2521-7569End: Rua Jones MunizTel: (22) 2543-1267End: Rua João Cabral Sobrinho, s/nºTel: (22) 2523-9869End: Estrada São Lourenço, s/nºTel: (22) 2520-6114End: Av. Hamburgo, s/nºTel: (22) 2542-1045End: Estrada João Heringer, s/nºTel: (22) 2519-1147 (telefone público)End: Rio Bonito da PraçaTel: (22) 2542-5156End: Rua Guilherme Eugênio Spitz, s/nºTel: (22) 2542-4266End: Rua Rodrigues Alves, s/nºTel: (22) 2542-3515End: Rua Xingu, nº 2Tel: (22) 2528-0438End: Rua Espírito Santo, Nº 9Tel: (22) 2522-8302End: Rua Augusto Nicolau Rodrigues, nº 59Tel: (22) 2522-9103End: Rua Francisco Lopes, Nº 178Tel: (22) 2522-6552End: Estrada do Stucky, s/n.ºTel: (22) 2519-4602End: Rua Darcília dos SantosTel:2522-2448End: Estrada Albino de Sá MartinsTel: 2542-3129End: Conjunto Habitacional – Bloco 06Tel:2522-6426End: Rua Antônio Augusto Reis, s/nºTel: (22) 2519-6091