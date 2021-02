Por O Dia

Publicado 11/02/2021 18:24

A Prefeitura de Nova Friburgo, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informou nesta quinta-feira (11/02) uma mudança no cronograma de vacinação contra a Covid-19, com início da imunização de profissionais da saúde que compõem o grupo 5 entre hoje e sexta-feira, das 14h às 20h, na Policlínica Sílvio Henrique Braune, no Suspiro.



O grupo é formado por profissionais da área da saúde, acima de 18 anos, como assistentes sociais, biólogos, biomédicos, enfermeiros, farmacêuticos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, médicos, médicos veterinários, nutricionistas, odontólogos, profissionais de educação física, psicólogos, técnicos de enfermagem, técnicos de radiologia, técnicos de laboratórios e terapeutas ocupacionais.



A Secretaria de Saúde destaca que é obrigatória a apresentação da seguinte documentação: documento que comprove a vinculação ativa do trabalhador com o serviço de saúde ou apresentação de declaração emitida pelo serviço de saúde; carteira do conselho profissional ou documento comprobatório com documento com foto; carteira nacional de saúde (Cartão do SUS) e CPF. Para os educadores físicos é necessário estar vinculado a um serviço de saúde. Profissionais como personal trainers ou que trabalhem com condicionamento físico, além de toda a documentação necessária, deverão comprovar vínculo com atividade da área da saúde apresentando o CNES, caso contrário, não será imunizado nesta etapa.



Já para recepcionistas, seguranças, trabalhadores da limpeza, cozinheiros e auxiliares e motoristas de ambulâncias, será necessário apresentar: a carteira de trabalho com vínculo ativo ou contracheque com documento com foto, carteira nacional de saúde (Cartão do SUS) e CPF. Quem não possuir o cartão do SUS poderá emiti-lo por meio do aplicativo Conect SUS ou fazer no local até as 17h.



A Secretaria Municipal de Saúde destaca ainda que os critérios adotados pelo município para execução da estratégia de vacinação seguem as normas e determinações estabelecidas pelo Programa Nacional de Imunização (PNI) do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado de Saúde, inclusive os públicos-alvo para cada etapa e o cronograma. O andamento do calendário está sujeito a alterações conforme orientações do Ministério da Saúde e da Secretaria de Saúde do Estado e de acordo com o abastecimento de vacinas nas quantidades necessárias.



A execução dos períodos de vacinação depende do abastecimento de novas doses da vacina pelo Ministério da Saúde. À medida que o município receber mais remessas de imunizantes, serão divulgados os próximos públicos, mas tudo dependerá das normas estabelecidas pelo Ministério da Saúde e Governo do Estado.



De acordo com o último boletim, publicado na quarta-feira (10/02), até o momento 4.247 pessoas foram vacinadas em Nova Friburgo.