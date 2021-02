Por ODIA

Publicado 12/02/2021 17:58

A Prefeitura de Nova Friburgo, por meio da Secretaria de Turismo e com apoio da Secretaria de Esporte e da Associação Comercial Industrial e Agrícola de Nova Friburgo (Acianf), vai distribuir máscaras de proteção à população no distrito de Lumiar neste final de semana.



A ação tem como objetivo conscientizar a população e estimular o uso da máscara de proteção como medida de enfrentamento ao aumento do contágio e dos números de pessoas infectadas pela Covid-19. A distribuição vai acontecer no sábado (13/02) e no domingo (14/02), das 14h às 17h, na Praça Carlos Maria Marchon, no centro do distrito.



“Mesmo com as restrições menos severas do momento, de acordo com o bandeiramento amarelo, e com o início da vacinação, que ainda demandará um tempo relativamente grande até que todos estejam vacinados, é importante que sejam mantidas as medidas preventivas: lavar as mãos sempre que possível, usar máscara de barreira e não aglomerar”, destaca o Executivo.