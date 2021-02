Por ODIA

Publicado 12/02/2021 18:18

A concessionária Rota 116 S/A, responsável pela manutenção da RJ-116 (Itaboraí – Nova Friburgo – Macuco) estima que 150 mil veículos devem cruzar a rodovia durante o período do Carnaval. Desde as 12h desta sexta-feira (12/02), equipes da concessionária estão atuando em pontos estratégicos da RJ-116 para atender aos motoristas que seguem em direção às cidades da Região Serrana e Centro-Norte do Estado. A operação vai funcionar 24 horas por dia, até às 12h da Quarta-feira de Cinzas (17/02).



Embora diversas cidades tenham suspendido os feriados e pontos facultativos dos anos anteriores, a concessionária manterá um sistema especial visando dar mais conforto e segurança aos usuários. Equipes estarão em pontos estratégicos com carros de inspeção de tráfego, reboques para veículos leves e pesados e ambulâncias que poderão ser acionadas a qualquer momento.



Em casos de chuvas ou neblina durante a viagem, os motoristas deverão ter atenção redobrada, principalmente no trecho da Serra dos Três Picos, entre Cachoeiras de Macacu e Nova Friburgo. “Respeitar o limite de velocidade, não fazer ultrapassagens em trechos proibidos e ficar atento às placas de sinalização é de vital importância e nunca dirigir após fazer uso de bebidas alcoólicas”, lembra Edyano Bittencourt, superintendente da Concessionária.



A Rota 116 prevê um movimento abaixo dos registrados nos anos anteriores em função da pandemia de coronavírus. Estudo recente do Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises do Rio de Janeiro mostra que apenas 10,6% dos entrevistados pretendem viajar no carnaval deste ano.



Serviços – Durante o período a concessionária estará com todo seu efetivo operacional no Serviço de Apoio ao Usuário. Em caso de emergência os motoristas devem ligar para o 0800 282 0116 e solicitar serviços como guinchos, viaturas de inspeção de tráfego, ambulâncias-resgate, caminhões para apreensão de animais, carro-pipa e equipe especializada para atendimento a acidentes envolvendo produtos perigosos.