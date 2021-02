Por O Dia

Publicado 12/02/2021 19:44

A Prefeitura de Nova Friburgo informou nesta sexta-feira (12/02), que o município continua em fase de maior flexibilização das atividades econômicas e segue, a partir da próxima segunda-feira (15/02) na Bandeira Amarela. A medida irá vigorar até o domingo, 21 de fevereiro.



No município foram estabelecidas cinco bandeiras para regulamentar as atividades, conforme o índice de risco, que varia entre muito alto (Bandeira Roxa); alto (Vermelha); moderado (Laranja); baixo (Amarela); e muito baixo (Verde).

Confira como fica o funcionamento das atividades econômicas:

Indústrias - podem funcionar com até 80% da capacidade;

Comércios e Serviços - podem funcionar de segunda-feira à sábado, das 10h às 19h;

Restaurante e lanchonetes - podem funcionar com até 70% da capacidade, das 7h à meia-noite;

Bares - podem funcionar com até 50% da capacidade, das 7h às 20h;

Shoppings centers - podem funcionar de segunda a sexta-feira, das 10h às 21h;

Hotéis e pousadas - podem funcionar com até 70% da capacidade;

Atividades turísticas - estão autorizadas, inclusive o funcionamento de parques e clubes;

Feirinha e ambulantes - podem atuar das 7h às 22h;

Salas de cinema - estão permitidas as atividades nesta fase, com até 50% da capacidade, das 10h às 23h;

Instituições religiosas - podem funcionar com até 70% da capacidade;

Academias e atividades esportivas individuais - Pode, funcionar com até 80% da capacidade;

Transporte coletivo - entre 6h e 10h e entre 17h e 20h, a circulação dos ônibus é executada de maneira integral Nos demais horários, a circulação está restrita a 30% do itinerário.