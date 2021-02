Por O Dia

Publicado 13/02/2021 15:23

A Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana (SMOMU) de Nova Friburgo tomou medidas enérgicas para tentar diminuir a bagunça de veículos estacionados de forma incorreta nas ruas do centro, Praça do Suspiro e Paissandu. Para mostrar onde os motoristas devem de fato estacionar, foram demarcadas as áreas.



De acordo com o secretário de Ordem e Mobilidade Urbana, Fabrício Medeiros, o estacionamento nas praças do Suspiro, no Centro, e Marcílio Dias, no Paissandu, passam a ser ao longo do meio-fio e, em busca de melhorar a fluidez e induzir os motoristas à conduta correta quanto ao posicionamento padrão de estacionamento, foram realizados serviços demarcação horizontal para garantir a percepção dos condutores dos veículos.



Fabrício Medeiros ainda lembra os motoristas que, quando não houver sinalização que regulamente o estacionamento em ângulo, eles devem estacionar paralelo ao meio-fio, no sentido do fluxo, com exceção dos veículos de duas rodas.