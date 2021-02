Por O Dia

Publicado 14/02/2021 11:18

A Secretaria de Saúde de Nova Friburgo informa que o Centro de Triagem da Covid-19, localizado na Via Expressa, em Olaria, funcionará com o horário normal, das 8h às 17h, nesta segunda-feira (15/02) e na Quarta-feira de Cinzas (17/02). Na terça-feira, por causa do feriado estadual, a unidade não funcionará e as pessoas com sintomas leves de síndrome gripal podem se dirigir à UPA 24 Horas, em Conselheiro Paulino.



A secretaria reforça ainda que o horário de entrada no centro de triagem é até as 12h. Ou seja, os pacientes que chegam na unidade com esses sinais são triados até as 17h, os que não apresentam sintomas de gripe são liberados e orientados a procurarem atendimento nas Unidades Básicas de Saúde ou nas Estratégias de Saúde da Família.



Pessoas com sintomas mais graves, como falta de ar, febre, tosse incessante, cansaço extremo e sinais neurológicos, devem procurar a emergência do Hospital Municipal Raul Sertã. Vale destacar que não há tratamento preventivo da Covid-19 e que a melhor maneira de evitar contrair o vírus é a utilização de máscaras, álcool em gel e o isolamento social.