Por O Dia

Publicado 15/02/2021 15:07

A força-tarefa composta pela Vigilância em Saúde, Guarda Municipal, Posturas, Ouvidoria, Polícia Militar, Polícia Civil e Bombeiros percorreu oito bairros de Nova Friburgo entre a sexta-feira (12/02) e o domingo (14/02), fiscalizando o cumprimento das medidas sanitárias estabelecidas por meio do Decreto 879, para enfrentamento da pandemia de Covid-19.



Os locais fiscalizados foram Centro, Ponte da Saudade, Duas Pedras, Cônego, Mury, Córrego Dantas, Cascatinha e Campo do Coelho. Ao todo, foram 26 abordagens, sendo 17 termos de intimação lavrados, nove termos de interdição e seis autos de multa, além de orientações.



Nesta segunda-feira (15/02), por ser expediente normal, as inspeções estão sendo feitas nas escolas municipais e, ao longo da semana, as ações continuarão.