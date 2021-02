Por O Dia

Publicado 15/02/2021 15:27

Um homem de 47 anos morreu depois de ter sido esfaqueado pela irmã, uma mulher de 34 anos, na tarde deste domingo (14/02), na Rua Paulo Souza Maia, no Morro dos Maias, distrito de Conselheiro Paulino, em Nova Friburgo. A PM foi acionada ao Hospital Municipal Raul Sertã, para onde a vítima foi levada por um irmão, mas não resistiu aos ferimentos.



À polícia, o irmão que prestou socorro contou que os irmãos estavam brigando, quando a irmã desferiu os golpes de faca. A suspeita do crime foi localizada e confessou ter esfaqueado a vítima, dizendo que foi ameaçada por ele.



A arma do crime foi encontrada em uma área de mata, próxima ao local onde ao local do crime, e encaminhada junto com a suspeita para a 151ª DP, onde o caso foi registrado.