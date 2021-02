Por O Dia

Publicado 15/02/2021 22:25

Os policiais militares do 11º BPM acabaram com um evento irregular na tarde deste domingo (14/02), na Rua Eugênio Rego Cabral, em Campo do Coelho, em Nova Friburgo. Segundo a PM, duas pessoas que organizaram o evento em descuprimento às medisas de prevenção à pandemia de Covid-19 foram detidas.



Uma mulher de 27 anos e um homem, de 51, foram levados para a 151ª DP, junto com o valor de R$ 1,6 mil, que teria sido arrecadado da venda de ingressos aos participantes. Eles foram ouvidos e autuados por infração às medidas sanitárias preventivas.