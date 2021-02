Por O Dia

Publicado 15/02/2021 22:39

Os policiais militares do Serviço Reservado (P2), do 11º BPM, realizaram uma ação de combate ao tráfico de drogas em Vargem Alta, no distrito de São Pedro da Serra, em Nova Friburgo, no domingo (14/02), que resultou na apreensão de mais de quatro quilos de drogas, que seriam revendidas no município.



Segundo a PM, as drogas estavam escondidas em uma área de mata na Rua Aurora da Silveira e foram localizadas após denúncia anônima. Ao todo foram apreendidos 4.612 quilos de cocaína e 590 gramas de maconha, que estavam separadas em três tabletes de pasta base, duas pedras e 666 papelotes de cocaína e 273 sacolés de maconha.



A droga foi encaminhada para a 151ª DP, onde o caso foi registrado. Também foi apreendido material de endolação.