Por O Dia

Publicado 18/02/2021 14:14

A Defesa Civil de Nova Friburgo divulgou nesta quarta-feira (17/02) as ocorrências geradas pelo forte temporal que caiu no município. Segundo o órgão, em uma hora choveu 45 milímetros, o que ocasionou alagamentos em diversos bairros, mas não há registros de pessoas vítimas, desalojados ou desabrigados.



Foram registradas quedas de árvores nas ruas Francisco de Almeida Sobrinho, no Cascatinha; Francisco Nicolau, em Olaria, onde a árvore caiu sobre um muro; Comendador José Mastrangelo, no Catarcione; Augusto Cardoso, no Centro; Salvador da Rosa Santos, em Nova Suíça; Trajano de Almeida, no Paissandu; e na Avenida Costa e Silva, próximo ao Sesc.



Além disso, foram registrados quedas de postes e falta de luz por causa de galhos em contato com a fiação elétrica. Na Rua Professor Menezes Wanderley, em Mury, o telhado de uma residência se desprendeu, mas ninguém ficou ferido. Na Romualdo Machado, no Catarcione, um poste caiu em cima da rede elétrica e deixou parte da localidade sem luz. Outros dois postes caíram na Rua Eugênio Gripp, também no Catarcione.



Por causa de um afundamento na via, metade da Rua Dulce Braune, no bairro Braunes, foi interditada pela Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana (SMOMU). Também foram registrados afundamentos de pista no Centro, na Rua Augusto Spinelli, e no bairro Cordoeira, onde um veículo chegou a cair no buraco aberto com a força da água da chuva.



Segundo a Defesa Civil, para esta quinta-feira (18/02) continua a previsão de chuva moderada a forte, com vento moderado, para o município. Com isso, os moradores de áreas de risco são orientados a ficar atentos aos comunicados e, em caso de emergência, buscarem um local seguro e entrarem em contato com a Defesa Civil pelo 199.