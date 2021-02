A Prefeitura de Nova Friburgo disponibilizou nesta quarta-feira (17/02) um canal exclusivo para que a população entre em contato com a administração pública. Através da, o cidadão pode fazer sugestões, tirar dúvidas e solicitar demandas. Basta entrar em contato pelo whatsapp (22) 99291-9128 ou pelo e-mail [email protected] para abrir o processo. Este também é um canal importante para que associações de moradores entrem em contato visando agendar reuniões com representantes da Prefeitura.Vale enfatizar que as ligações recebidas pelo telefone fixo da Ouvidoria não geram protocolo. Os contatos só são formalizados pelo whatsapp ou e-mail, por questão de segurança. Também é possível apresentar sua solicitação presencialmente, na sede da Ouvidoria, na Avenida Alberto Braune, 225 (antiga Rodoviária Leopoldina), no Centro.