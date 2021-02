Ostêm até esta sexta-feira (19/02) para preencher o cadastro iniciado pela Secretaria de Saúde de Nova Friburgo para. Todas as pessoas acima dos 60 anos devem se inscrever para receber as doses do imunizante, mas ainda não há data estabelecida para iniciar a vacinação.O Cadastramento pode ser feito de três maneiras: presencialmente, nas Unidades Básicas de Saúde mais próxima, por telefone ou no site da Prefeitura . O objetivo do cadastramento é traçar uma estratégia para atender de maneira eficaz cada bairro ou distrito da cidade com número correto de doses, evitando com isso, o desperdício da vacina.A Secretaria Municipal de Saúde informa que pela internet basta acessar a página da prefeitura. Já o cadastro presencial nas unidades de saúde pode ser feito por cuidadores ou parentes próximos, sendo necessário levar os seguintes documentos: carteira de identidade; cartão do SUS; CPF; comprovante de residência; e informar telefone para contato.Policlínica Sylvio Henrique Braune - SuspiroEnd: Rua Plínio CasadoTel: (22) 2522-6416Posto de Saúde Dr. Waldir Costa - Policlínica de Conselheiro PaulinoEnd: Rua José Ernesto Knust , 184UNidade Básica de Saúde Ariosto Bento de Mello - CordoeiraEnd: Rua Darcília dos Santos, s/nºTel: (22) 2522-2448Posto de Saúde Tunney Kassuga - OlariaEnd: Rua Vicente SobrinhoTel: (22) 2543-6281Unidade Básica de Saúde José Copertino Nogueira - São GeraldoEnd: Rua Antônio Augusto Reis, s/nºTel: (22) 2519-6091Unidade de Saúde da Família - AmparoEnd: Rua Rivail GrippTel: (22) 2541-1499Unidade de Saúde da Família - RiograndinaEnd: Praça N. S. do Rosário, s/nºTel: (22) 2540-1251Unidade de Saúde da Família - Nova SuíçaEnd: Rua Moíses Moraes FilhoTel: (22) 2521-7569Unidade de Saúde da Família - Campo do CoelhoEnd: Rua Jones MunizTel: (22) 2543-1267Unidade de Saúde da Família - CentenárioEnd: Rua João Cabral Sobrinho, s/nºTel: (22) 2523-9869Unidade de Saúde da Família - São LourençoEnd: Estrada São Lourenço, s/nºTel: (22) 2520-6114Unidade de Saúde da Família - MuryEnd: Av. Hamburgo, s/nºTel: (22) 2542-1045Unidade de Saúde da Família - Vargem AltaEnd: Estrada João Heringer, s/nºTel: (22) 2519-1147 (telefone público)Unidade de Saúde da Família - Rio BonitoEnd: Rio Bonito da PraçaTel: (22) 2542-5156Unidade de Saúde da Família - LumiarEnd: Rua Guilherme Eugênio Spitz, s/nºTel: (22) 2542-4266Unidade de Saúde da Família - São Pedro da SerraEnd: Rua Rodrigues Alves, s/nºTel: (22) 2542-3515Unidade de Saúde da Família - Olaria IEnd: Rua Xingu, nº 2Tel: (22) 2528-0438Unidade de Saúde da Família - Olaria IIEnd: Rua Espírito Santo, Nº 9Tel: (22) 2522-8302Unidade de Saúde da Família - Olaria IIIEnd: Rua Augusto Nicolau Rodrigues, nº 59Tel: (22) 2522-9103Unidade de Saúde da Família - VarginhaEnd: Rua Francisco Lopes, Nº 178Tel: (22) 2522-6552Unidade de Saúde da Família - StuckyEnd: Estrada do Stucky, s/n.ºTel: (22) 2519-4602Unidade de Saúde da Família - CordoeiraEnd: Rua Darcília dos SantosTel:2522-2448Unidade de Saúde da Família - ConquistaEnd: Estrada Albino de Sá MartinsTel: 2542-3129Unidade de Saúde da Família - Terra NovaEnd: Conjunto Habitacional – Bloco 06Tel:2522-6426Unidade de Saúde da Família José Copertino Nogueira - São GeraldoEnd: Rua Antônio Augusto Reis, s/nºTel: (22) 2519-6091