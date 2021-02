Por O Dia

A Prefeitura de Nova Friburgo, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, emitiu um comunicado nesta quinta-feira (18/02) sobre ligações telefônicas falsas sobre marcação de vacina contra a Covid-19. Segundo o município, foram inúmeros os questionamentos recebidos a esse respeito, sendo então advertido que os agentes de Saúde “não fazem nenhum tipo de ligação telefônica para agendar vacina”.



Ainda de acordo com a Subsecretaria de Vigilância em Saúde, o que pode acontecer é, eventualmente, algum agente entrar em contato para constatar se o idoso acamado, cadastrado para receber a imunização, foi vacinado no sistema de drive-thru antes dos profissionais comparecerem na residência do mesmo, mas ainda assim não é feito nenhum agendamento por meio de ligação telefônica, apenas a confirmação.



Além disso, a Secretaria Municipal de Saúde informa que o cronograma de vacinação que está circulando em mensagens de grupos de aplicativos não pertence ao município, esclarecendo que toda a divulgação sobre etapas, calendários e públicos-alvo a serem imunizados será publicada no site e nas redes sociais oficiais da Prefeitura.