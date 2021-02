A Firjan SESI está com 350 vagas gratuitas na Região Serrana, sendoe 200 oportunidades para Petrópolis. As vagas são para o, que busca contribuir para a formação de jovens e ampliar suas possibilidades de acesso às concorridas vagas nos cursos superiores, que são conquistadas por meio da nota no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).Os interessados devem ter idade mínima de 15 anos, estar matriculados em uma turma do 2º ou 3º ano do Ensino Médio (da Educação Regular ou da Educação de Jovens e Adultos) em qualquer escola daou já terem concluído o Ensino Médio.As inscrições ficam abertas até 28 de fevereiro e devem ser feitas exclusivamente pelo site , onde o candidato deve postar a documentação completa exigida no edital.De acordo com o gerente de Educação Básica da Firjan SESI, Giovanni Lima, a federação visa contribuir de forma efetiva na formação desses jovens. "A nota no Enem é a porta de entrada para o Ensino Superior no Brasil, mas nosso objetivo vai além desta nota. Visamos o desenvolvimento de habilidades específicas para o exame, não somente para o êxito dos alunos nesta prova, mas para ampliação da visão crítica e social necessárias ao exercício pleno da cidadania, que futuramente, podem contribuir para o desenvolvimento da indústria", afirma.Após o período de inscrição, a documentação dos candidatos será analisada para verificação do cumprimento de pré-requisitos para participação. Se classificado, segundo ordem de inscrição, dentro do número de vagas disponíveis para a unidade escolar que se inscreveu, o candidato estará apto a se matricular no curso.A escola fará contato para confirmar o horário das turmas, assinatura do termo de adesão ao curso e formalização da matrícula. A lista de candidatos classificados também será disponibilizada, em março, no site da Escola Firjan SESI.As aulas terão início a partir da abertura das turmas, que devem ter quantidade mínima de 30 alunos e máxima de 50, dentro do período do curso: de 10/03 a 28/11.O curso terá carga horária semanal de 18 horas/aula, sendo 12 horas/aula on-line e ao vivo, e 6 horas/aula em regime de estudo dirigido (aluno estuda sozinho, com atividades direcionadas, deixadas pelo professor).A carga horária total de 648 horas/aula será dividida nas áreas de Linguagens (Português/Produção Textual), Ciências da Natureza (Física, Química e Biologia), Ciências Humanas (História e Geografia) e Matemática, buscando oferecer ao candidato, além do conteúdo de cada disciplina, normas, instruções, informações e orientações relativas à prova.O edital completo está disponível no site da Escola Firjan SESI . Mais informações também podem ser obtidas através do telefone 0800 0231 231