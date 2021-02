Por O Dia

Um adolescente de 16 anos foi apreendido e um homem ainda não identificado morreu na operação de combate ao tráfico do 11º BPM, realizada na sexta-feira (19/02), pelos policiais militares do Serviço Reservado (P2) e do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo), na Rua Aureliano Barbosa, no Alto do Floresta, em Nova Friburgo.



Segundo a PM, quando as equipes chegaram ao local foram recebidas a tiros, iniciando o confronto que terminou com um suspeito morto. Ainda de acordo com a PM, é investigado se o suspeito é de outra cidade, uma vez que ainda não foi possível confirmar sua identidade.



Um adolescente, morador da Reta Velha, em Itaboraí, também foi detido. Além disso, na ação foram apreendidas uma pistola calibre 9 milímetros e 221 sacolés de cocaína. O menor e o material foram encaminhados para a 151ª DP, onde o caso foi registrado.