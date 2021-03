Por O Dia

Publicado 07/03/2021 17:16

A Secretaria de Saúde de Nova Friburgo inicia nesta segunda-feira (08/03) a vacinação contra a Covid-19 para idosos a partir dos 82 anos nas Unidades Básicas de Saúde (UBS). A imunização seguirá também na terça-feira (09/03).



A imunização começa às 10h e vai até às 15h nas unidades de São Geraldo; Cordoeira; Waldyr Costa, em Conselheiro Paulino, que estenderá o atendimento aos moradores do condomínio Terra Nova; Policlínica Silvio Henrique Braune, no Suspiro; e Tunney Kassuga, em Olaria, que ampliará o atendimento das áreas das estratégias das ruas Xingu, Espírito Santo e Augusto Nicolau Rodrigues.



Ainda na segunda-feira, das 9h às 12h, as Estratégias de Saúde da Família de Riograndina; Lumiar; São Pedro; Mury (que também atenderá Stucky e Vargem Alta); e Nova Suíça, estarão aplicando a primeira dose do imunizante para idosos a partir dos 82 anos.



Já na terça-feira, das 9h às 12h, será aplicada a primeira dose da vacina em moradores de Campo do Coelho, que atenderá Conquista, Centenário e São Lourenço, Varginha e Amparo.



Segunda dose



Também nesta segunda-feira, as equipes das Estratégias de Saúde da Família atenderão com a segunda dose os idosos acima dos 90 anos, em domicílio. O horário será das 9h às 12h, nas seguintes localidades: Terra Nova, Riograndina, Lumiar, São Pedro da Serra, Stucky, Vargem Alta, Nova Suíça, Mury, Cordoeira e Olaria (ruas Xingu, Espírito Santo e Augusto Nicolau Rodrigues).



Na terça-feira, das 9h às 12h, as localidades de Campo do Coelho, Conquista, Centenário, São Lourenço, Amparo, São Geraldo, Varginha e Rio Bonito estarão com equipes das ESF aplicando a segunda dose em domicílio.