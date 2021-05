Por O Dia

Dispara o fofurômetro ver uma família de capivaras se banhando ou tomando sol às margens do Rio Bengalas em Nova Friburgo. E a cena, segundo a concessionária de águas e esgoto do município tem se tornado cada vez mais frequente, assim como a presença de garças, lontras e pequenos cardumes de peixes habitando alguns pontos do curso d’água. Sendo assim, a Águas de Nova Friburgo divulgou nesta sexta-feira algumas imagens recebidas de colaboradores, moradores e até fotógrafos profissionais.





Animais foram flagrados por colaboradores, moradores e fotógrafos friburguenses Jalmirez Silva



"Fico muito emocionada em ver cenas como essas no Rio Bengalas. Lembro quando ainda cursava o ensino médio e passava próximo ao rio para ir à escola e a via cada dia numa cor diferente. Já o vi verde, vermelho, azul, sem contar o cheiro insuportável e a quantidade de lixo nas margens. Naquela época, jamais poderia imaginar que um dia veria vida de novo no Bengalas e muito menos que iria contribuir para a sua recuperação", disse a gerente de Operações da concessionária, Danielle Moreira. De acordo com o superintendente da Águas de Nova Friburgo, João Sá, esses eventos são resultado dos inúmeros investimentos realizados em saneamento nos últimos anos na cidade e também fruto das ações realizadas para preservação do meio ambiente, que colaboram consideravelmente para a despoluição do rio.Originalmente chamado de São João das Bengalas, o rio que corta praticamente toda a cidade, voltou a ser um atrativo para os friburguenses e para os turistas que visitam a cidade.