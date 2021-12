Avenida Alberto Braune, em Nova Friburgo - Paula Valviesse

Publicado 27/12/2021 16:57

De acordo com dados do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC), da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), o movimento nas lojas de Nova Friburgo no Natal de 2021 teve crescimento de 10,5% na comparação com o mesmo período do ano anterior. Entre os motivos que contribuíram para uma maior movimentação de vendas, o presidente da Câmara e do Sindicato do Comércio Varejista (Sincomércio), Braulio Rezende, destaca o horário ampliado de funcionamento e o aumento do efetivo policial no período.

Braulio Rezende mencionou ainda como ações que contribuíram para elevação das vendas o horário ampliado das lojas, estabelecido em conjunto com o Sindicato dos Empregados no Comércio, e o policiamento ostensivo das ruas, pedido por ele ao comandante do 11º Batalhão de Polícia Militar (BPM), tenente-coronel André de Holanda Cavalcante, e ao delegado titular da 151ª Delegacia de Polícia (DP), Henrique Pessoa, e que deu tranquilidade aos consumidores para efetuarem suas compras.

“Depois de tantas restrições, sentíamos necessidade de um fim de ano especial em 2021. E assim aconteceu. Nosso Natal levou a marca do renascimento, do recomeço, da confraternização. Estamos otimistas, esperando tempos melhores, mais amenos e felizes”, completou.

Na opinião do presidente os enfeites, luzes e eventos culturais nas ruas ajudaram no bom desempenho do setor: criaram clima alegre na cidade, animaram moradores e turistas, incrementaram as vendas e a economia do município.