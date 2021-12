Agentes da 151ª DP com Nicole e a família - Divulgação/ 151DP

Agentes da 151ª DP com Nicole e a famíliaDivulgação/ 151DP

Publicado 19/12/2021 19:47

O delegado titular da 151ª Delegacia Legal de Nova Friburgo, Henrique Pessoa, e sua equipe, publicaram uma foto neste domingo (19/12), do reencontro entre a adolescente Nicole Vaz da Silva Alves, de apenas 15 anos, que havia desaparecido no dia 7 deste mês, ao sair da escola, no distrito de Riograndina, com a família. A jovem foi resgatada em uma ação conjunta dos policiais civis do município e da cidade de São Paulo

Na foto, os agentes e o delegado da 151ª DP posam junto com a adolescente, seus pais e seu irmão, todos visivelmente emocionados com o feliz desfecho dessa história. Pelo que adiantou o delegado ao informar que a jovem havia sido resgatada, o reencontro aconteceu na noite deste sábado.



Um homem, com cerca de 35 anos, foi preso pelo sequestro da adolescente. O suspeito de pedofilia teria se passado por um adolescente de 16 anos e mantido um relacionamento pela internet com a vítima por cerca de 7 meses. De acordo com a delegacia, as investigação seguiam a hipótese de que a menina teria sido sequestrada por uma quadrilha envolvida com crimes como prostituição e pedofilia e que ela teria sido levada de carro para a cidade de São Paulo.