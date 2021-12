Nicole Vaz da Silva Alves, de 15 anos, desapareceu no dia 7 de dezembro - Divulgação/ 151DP

Nicole Vaz da Silva Alves, de 15 anos, desapareceu no dia 7 de dezembroDivulgação/ 151DP

Publicado 17/12/2021 23:45

O delegado titular da 151ª Delegacia Legal de Nova Friburgo, Henrique Pessoa, usou as redes sociais da delegacia, na noite desta sexta-feira (17/12), para informar sobre o desfecho feliz do caso de sequestro da adolesdente Nicole Vaz da Silva Alves, de apenas 15 anos, que desapareceu no dia 7 deste mês, ao sair da escola, no distrito de Riograndina. De acordo com o delegado, a jovem foi resgatada, em São Paulo, graças a um trabalho conjunto dos policiais civis das duas cidades. O homem acusado de sequestrar a jovem foi preso em flagrante.

Ainda de acordo com o delegado, a jovem está bem e deve retornar para a família neste sábado (18/12): “a jovem Nicole foi resgatada e o marginal que estava com ela, um pedófilo, foi preso em flagrante. Uma colaboração nossa, trabalho nosso, mas a prisão quem fez foi a policiais de São Paulo, que também está de parabéns. O que sobressai desta ação é a necessidade do trabalho em conjunto e a seriedade com que a Polícia Civil trabalha”, afirmou Henrique Pessoa.

Nicole Vaz da Silva Alves, desapareceu ao sair da escola. De acordo com a delegacia, as investigação seguiam a hipótese de que a menina teria sido sequestrada por uma quadrilha envolvida com crimes como prostituição e pedofilia e que ela teria sido levada de carro para a cidade de São Paulo.

O acusado de levar a jovem é um homem, aparentando cerca de 35 anos, que teria se passado por um adolescente de 16 anos e mantido um relacionamento pela internet com a vítima por cerca de 7 meses. O suspeito teria encontrado com a menina no dia do seu desaparecimento, sendo encontrado alguns rastros durante a investigação, como dados de um cartão de débito utilizado por ele, no nome de Adilson da Silva.