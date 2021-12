Arpen divulga a lista dos nomes mais escolhidos para os bebês em 2021 - Reprodução internet

Arpen divulga a lista dos nomes mais escolhidos para os bebês em 2021Reprodução internet

Publicado 18/12/2021 16:11

Em 2021, pelo segundo ano consecutivo, Arthur e Alice foram os nomes de bebês mais escolhidos em Nova Friburgo. Os dados foram divulgados pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil), que contabilizou os quase 2 mil nascimentos registrados neste ano pelos Cartórios de Registro Civil.

Enquanto o nome preferido para os meninos contou com 42 registros, o mais escolhido para as meninas marcou presença em 39 certidões de nascimento. Contudo, um novo rol de preferidos começa a se destacar na nova geração de brasileiros. É o caso de Vicente, que aparecia na 16ª posição na lista dos mais escolhidos em 2019, passando para a 13ª posição em 2020 e, este ano, ocupa a 9ª posição. O mesmo se aplica a Isadora, que hoje figura em 6º entre os 10 mais registrados, mas esteve em 49º posição em 2019 e não apareceu no ranking em 2020.

No ranking do TOP 10, para os bebês do sexo masculino, Theo (39) vem logo após atrás de Arthur, seguido por Bernardo (34), Noah (34), Gael (32), Davi (27), Heitor (25), Miguel (24), Vicente (23) e Gabriel (19). Para as meninas, a lista começa com Alice, seguida por Laura (34), Maite (32), Helena (30), Antonella (18), Isadora (14), Liz (13), Sophia (13), Valentina (13) e Ágatha (12).

Além disso, novas tendências como Ravi e Benício começam a aparecer na lista dos 50 mais entre os meninos. Entre as mulheres, despontando como novidades, os dados apontam como tendência, nomes femininos como Giovanna, Cecília e Beatriz.

“O ranking dos nomes mais registrados mostra importantes variações em sua trajetória, tendências culturais de dentro e de fora do País. A escolha por nomes bíblicos, por sua vez, talvez possa ter relação com o período difícil pelo qual passamos em relação a Covid-19. Talvez muitos pais tenham acentuado seus desejos de esperança em dias melhores no significado dos nomes de seus filhos”, avalia Humberto Monteiro Costa, presidente da Arpen/RJ.