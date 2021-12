PM apreendeu 312 pés de maconha, em Lumiar, em Nova Friburgo - Divulgação

Publicado 22/12/2021 18:34

Uma denúncia levou os policiais militares do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo), do 11º Batalhão de Polícia Militar (BPM) de Nova Friburgo, até um sítio, onde havia uma plantação de maconha, na Estrada Mury-Lumiar, no distrito de Lumiar. Um homem de 44 anos foi preso.

No local foram apreendidos 312 pés de maconha, 35 embalagens de Skank, 18 potes de Skank, farto material para endolação em um sistema de estufa para cultivo da droga. A ocorrência foi registrada na 151° DP, onde o acusado foi autuado permanecendo preso e todo material, totalizando 11.380 quilos, apreendido.